“Vrai ou Fake : l'envers de l'info” : Espace et conquête spatiale, ce jeudi 18 février sur Franceinfo

Ce jeudi 18 février à 22:10, Adrien Rohard & Julien Pain présenteront sur Franceinfo un nouveau numéro du magazine “Vrai ou Fake : l'envers de l'info” qui sera entièrement dédiée aux intox sur l’espace et la conquête spatiale.

Adrien Rohard, Julien Pain et leur équipe d’experts décryptent, analysent, passent au crible une information, une intox, une rumeur qui circule en compagnie d'un(e) invité(e), de chroniqueur(s) à travers des questions, vidéos et analyses.

Dans la continuité de l'onglet “Vrai ou Fake” disponible sur le site franceinfo.fr, le magazine sur le canal 27 vient compléter son offre anti intox.

Sommaire du jeudi 18 février 2021 :

Pourra-t-on vraiment coloniser Mars dans 30 ans comme l’affirme Elon Musk ?

L’objet spatial Oumuamua était-il un vaisseau extra-terrestre disposant d’une voile solaire, comme l’affirme un chercheur de Harvard ?

La Lune a-t-elle une influence sur notre corps ?

Et vous connaissez les chasseurs d’ovni du Geipan ? Ce sont des chercheurs tout à fait sérieux chargés en France d’enquêter sur de possibles visiteurs extra-terrestres.

L'équipe de l'émission tentera de répondre à ces questions, et bien d’autres, avec les journalistes de Vrai ou Fake et leur invité, Hervé Dole, astrophysicien et professeur à l’Université Paris-Saclay.