“Cultissime” : Louise Ekland reçoit Nicoletta samedi 20 février sur Franceinfo

Samedi 20 février à 14:30 et 17:30, retrouvez “Cultissime” le magazine culturel de Franceinfo présenté par Louise Ekland.

Louise Ekland reçoit cette semaine Nicoletta, icône de la chanson française et autrice du livre anniversaire Soul Sister - 50 ans de scène, pour parler de musique bien sûr, mais aussi de gospel, de Ray Charles et de liberté.

Au programme cette semaine :

Une exposition en l’honneur de l’humoriste et dessinateur belge Philippe Geluck et à son Chat, au Havre, entre réflexions philosophiques et commentaires satiriques.

Direction Grasse, pour découvrir les secrets de la rose, la fleur reine des parfums.

Retour sur l'histoire du livre de poche. Aujourd'hui incontournable, il était à l'époque une véritable révolution.

Le coup de cœur de la rédaction : Tout Gainsbourg de Bertrand Dicale, sur la vie et l'œuvre du génie de la chanson française.

De l'art-thérapie proposé par une association rennaise aux étudiants fragilisés par la crise sanitaire, pour leur permettre de respirer et de lâcher prise.

Le talent d'une jeune violoniste de 22 ans de la région de Montluçon a séduit un label américain, avec qui elle vient d'enregistrer son premier album.