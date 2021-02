« Prisons françaises : la vraie vie des détenus » document inédit de “Zone Interdite” à voir le 7 mars sur M6

Dimanche 7 mars à 21:05, Ophélie Meunier proposera sur M6 un numéro spécial du magazine “Zone Interdite” en immersion dans l'univers carcéral : « Prisons françaises : la vraie vie des détenus ».

Après la vague massive de libérations liée au premier confinement, la population carcérale est pourtant repartie à la hausse. Les prisons françaises comptent aujourd’hui 62 673 détenus, soit 4 000 de plus qu’il y a six mois. Aujourd’hui, presque 700 prisonniers dorment sur le sol. Surpopulation carcérale, niveau de suicide en prison parmi les plus élevés d’Europe, il y a un an, le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision historique, condamnait la France en dénonçant haut et fort l’indignité de ses prisons.

Comment vit-on aujourd’hui derrière les barreaux ? Comment prévenir le risque de récidive ? De l’incarcération jusqu’à la sortie, pendant près d’un an, dans le Lot-et-Garonne, nous avons suivi la vie des détenus à la maison d’arrêt d’Agen et au centre de détention d’Eysses. Condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison, la plupart d’entre eux nous parlent à visage découvert.

Enclavée en pleine ville, comme toutes les maisons d’arrêt, celle d’Agen est prévue pour les détenus en attente de leur procès et les condamnés à des peines inférieures à deux ans. Là-bas, les détenus vivent encore en dortoirs de six. Lors de notre tournage, 22 détenus y dormaient sur des matelas par terre. Nous y suivons le parcours de Michel, 71ans qui vient d’être condamné à 18 ans de prison pour meurtre et celui de Kevin, multi récidiviste de 28 ans, tous les deux en attente de leur transfert.

Avec eux nous découvrons le choc carcéral, la hiérarchie entre détenus, la promiscuité, les rapports de force qui s’exercent au sein d’une prison.

A 40 kilomètres de là, à Villeneuve sur Lot, le centre de détention d’Eysses est lui prévu pour les condamnés à de longues peines mais qui présentent le plus de chances de réinsertion. Le régime carcéral y est plus souple qu’en maison d’arrêt. La plupart des détenus y travaille, cela permet de cantiner, c’est à dire d’acheter des produits à l’extérieur, et d’indemniser les victimes. L’une des clés pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle.

Nous y découvrons le quartier disciplinaire, le “mitard”, la prison de la prison, les parloirs avec les familles, seuls liens avec l’extérieur, mais aussi le travail des surveillants et celui des conseillers d’insertion et de probation pour aider les détenus à préparer leur sortie.

Exceptionnellement, “Zone Interdite” a pu ainsi filmer un débat contradictoire, l’audience par laquelle un juge d’application des peines décide si un détenu peut être remis en liberté sans risques pour la société.

Mais une vie est-elle possible après l’incarcération ? Nous suivrons les premiers pas à l’extérieur de Jonathan. Condamné à quatre ans de prison, il sort deux ans avant la fin de sa peine, avec seulement cinquante euros en poche.

La prison doit punir et soustraire à la société les individus qui sont dangereux pour elle. Mais elle a aussi pour vocation de prévenir la récidive et de préparer la réinsertion. En 2021, les prisons françaises sont–elles en mesure de remplir leurs missions ?