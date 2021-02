“Enquête sous haute tension” « Dangers de la route : les vidéos de l’extrême - Spécial Russie », mercredi 24 février sur C8

Mercredi 24 février à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, premier épisode de « Dangers de la route : les vidéos de l’extrême - Spécial Russie ».

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur depuis quelques années : les caméras embarquées se multiplient à bord des automobiles. Elles ne coûtent pas cher, se fixent sur le tableau de bord et enregistrent tout ce qui se passe en cas d’incident sur la route. Certaines assurances offrent déjà des remises de 10 à 15 % pour les conducteurs qui s’équipent.

Ce phénomène a débuté en Russie. Dès les années 90, les Russes ont équipé leur véhicule de « dashcam », un rempart contre la corruption policière et les conflits routiers.Ces vidéos, et celles des caméras de surveillance urbaines, révèlent aujourd’hui des aspects méconnus de ce pays considéré comme l’un des plus dangereux en terme de sécurité routière.

Après les USA, les journalistes du magazine “Enquête sous haute tension” se sont rendus en Russie pour ce second épisode. Conduite en état d’ivresse, cascades à moto sur l’autoroute, arnaques aux faux accidents et bagarres généralisées sur la voie publique : qui se cache derrière les vidéos les plus populaires sur les réseaux sociaux ?