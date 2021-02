“Complément d'Enquête” : « Chine, la grande offensive », jeudi 25 février sur France 2

Jeudi 25 février à 21:05, Benoît Duquesne vous propose de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” qui aura pour thème cette semaine : « Chine, la grande offensive ».

Un an après Wuhan et le début de l’épidémie, on aurait imaginé la Chine à genoux.

C’est tout l’inverse. Alors que l’Occident s’enfonce dans la récession, l’Empire du milieu poursuit sa croissance économique, +2,3% l’an dernier !

Mais pas question de s’arrêter là : elle veut désormais conquérir l’opinion internationale. Ses nouveaux terrains de jeu ? la culture, la communication et surtout la diplomatie.

A l’ONU comme à l’OMS, sa nouvelle génération d’Ambassadeurs a un surnom : les Loups Guerriers !

Une référence à ce film d’action devenu culte en Chine, un Rambo local qui lutte contre de méchants occidentaux pour sauver le monde.

C’est cette Chine-là, fière et conquérante que le président Xi Jinping ne cesse de promouvoir.

La Chine veut devenir le centre du monde, et en Europe, la France est une terre privilégiée.

Qui sont ces « Français-pandas », dévoués aux intérêts chinois ? Comment la Chine impose-t-elle ses valeurs ?

Hommes politiques à la solde d’entreprises chinoises, pressions sur les milieux culturels, soupçons d’espionnage dans les domaines scientifiques ou militaires : la DGSI est à cran !

Complément d’Enquête sur cette Chine à l’assaut de la planète, bien décidée à conquérir les cœurs et les esprits.

Une enquête de 52’ de Michaël Sztanke pour Babel Doc.