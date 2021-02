“Enquête d'action” « Policiers de Lyon : routes et autoroutes sous haute surveillance », vendredi 26 février sur W9

Vendredi 26 février à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Policiers de Lyon : routes et autoroutes sous haute surveillance ».

Lyon, en région Rhône-Alpes. L'agglomération compte plus d'1,5 million d'habitants et une délinquance en hausse depuis plusieurs années. Chaque année, les infractions et délits sont en augmentation. Entre délits de la route, agressions et alcoolémie, les policiers sont sur tous les fronts.

Durant deux mois, “Enquête d'action” a suivi les motards de la Formation Motocycliste Urbaine ou FMU. Ce service compte 27 policiers aguerris notamment ceux qui travaillent la nuit. Lors des soirées agitées, le brigadier-chef Bruno et ses collègues patrouillent sans arrêt. À 46 ans, avec 25 années de police au compteur, son expérience lui permet d'intervenir sur des interpellations tendues. Lyon compte aussi l'un des maillages routiers les plus importants du pays. A6, A42, A7 ou A43, ces autoroutes prises d'assaut particulièrement lors des chassés-croisés des vacances.

Pour veiller à la sécurité de ces grands axes, la brigade CRS autoroutière de Chassieu se projette aux quatre coins de l'agglomération. “Enquête d'action” a suivi le sous-brigadier Franck, un policier de 45 ans très expérimenté. Depuis six ans au service de nuit de la CRS autoroutière, son passé dans les services de brigade anti-criminalité constitue un atout maître. Avec un secteur routier de plus de 700 kilomètres à surveiller, il est constamment sollicité.

En voiture ou à moto, plongée avec la police dans les chaudes nuits lyonnaises.