“Envoyé Spécial” jeudi 4 mars sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 4 mars à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le choix d’Envoyé Spécial Passion faits divers

Ils sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Les citoyens passionnés de faits divers qui se sont mis en tête d’enquêter sur les grandes affaires criminelles. Sur internet, des groupes de débat sur de célèbres faits divers rassemblent désormais plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Catherine, 58 ans est garde d’enfants à domicile à Nantes, la ville où vivait Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné du meurtre de sa famille. Sur l’un des groupes internet consacrés à l’affaire, elle s’est liée d’amitié avec Agnès, 50 ans, une commerciale qui vit à Tours. Les deux femmes consacrent depuis 10 ans leur temps libre à l’affaire. Pour la première fois, Agnès va rendre visite à Catherine qui lui a réservé un « de Ligonnès Tour » : ensemble, elles reviendront sur les lieux mentionnés dans l’enquête.

Mais parfois, certains enquêteurs amateurs vont trop loin, et dérapent.

Comme ce Breton de 62 ans, persuadé de la culpabilité de Marcel et Jacqueline Jacob dans l’affaire du petit Grégory. Pour connaître la vérité, il les harcèle au téléphone. Les gendarmes ont trouvé à son domicile des dizaines de livres et des centaines de notes sur l’affaire. “Envoyé Spécial” l'a suivi au tribunal où sa passion l’a conduit.



Un reportage de Nina Montané et Vincent Gobert avec CAPA presse.

Ma vie de petit commerçant

Comment vont nos petits commerçants ? Comment vivent-ils ces longs mois de crise sanitaire ? Pour comprendre leur quotidien, entre inquiétude et espoir, “Envoyé Spécial” a posé ses caméras dans les boutiques de la rue du commerce à Blois dans le Loir-et-Cher.

“Envoyé Spécial” y a rencontré Jason, le restaurateur : son établissement est totalement à l’arrêt et ses dix salariés en chômage partiel. Pour pouvoir continuer à payer ses charges et sauver son restaurant, il a décidé de chercher un boulot d’appoint en interim. A quelques mètres de là, Olivier, le libraire, lui, a retrouvé le sourire, ses clients l’ont soutenu et ont beaucoup lu pendant les confinements : il n’a pas perdu de chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière ! Pour Bénédicte en revanche, c’est la fin d’une aventure. La mort dans l’âme, elle doit se résoudre à fermer sa boutique de vêtements pour femmes, la crise du Covid a eu raison de sa trésorerie.

Un reportage de Kristian Autain, Yann Moine et Harold Horroks.

L'enquête La guerre de l'eau

C’est une bataille qui déchire nos campagnes et transforme nos paysages depuis des années, celle des retenues d’eau.

Il y en aurait plus de 100 000 en France , de toutes les tailles. Ces réserves géantes sont construites par les agriculteurs pour stocker l’eau et irriguer les champs l’été. Mais, aujourd’hui, elles font l’objet d’un face à face tendu. D’un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Face à eux, les défenseurs de l’environnement pour qui il est urgent de préserver et partager cette ressource vitale. Trouveront-ils un terrain d’entente ?

Une enquête d'Alice Gauvin, Éric Maizy et Marielle Krouk.