“La grande librairie” mercredi 10 mars : François Busnel reçoit Robert Badinter sur France 5

Mercredi 10 mars à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie” avec cette semaine un invité exceptionnel : Robert Badinter.

A l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Théâtre 1 » (Fayard) et alors que nous fêtons cette année les 40 ans de l’abolition de la peine de mort, c’est Robert Badinter l’écrivain amoureux de littérature et de théâtre qui sera avec nous pendant une heure et demie autant que l’avocat et ministre de la Justice.

Résumé du livre

J’ai toujours aimé le théâtre.

Au lendemain de la guerre, j’ai découvert son pouvoir d’envoûtement du troisième balcon où se juchaient les étudiants.

La jeunesse s’est enfuie, mais la passion est restée. Elle devait porter ses fruits. J’ai écrit en secret des pièces de théâtre. Nombre d’ébauches ont pris le chemin de la corbeille à papier, mais quelques-unes ont échappé à ces excès de dépit amoureux. Les voici réunies sous le titre optimiste de Théâtre I.

Au lecteur d’être, par la grâce de l’imagination, le metteur en scène et l’acteur de ces pièces. Frappons les trois coups. Instant magique, le rideau se lève...

Né à Paris en 1928, Robert Badinter, avocat, fut ministre de la Justice (1981-1986), président du Conseil constitutionnel (1986-1995) et sénateur (1996-2001).