“Envoyé Spécial” jeudi 11 mars sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 11 mars à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

L'enquête Coronavirus : le mystère des origines

D'où vient le virus qui bouleverse la planète ? Mystère !

Pour une grande majorité de scientifiques, il vient de Chine. Pour les autorités chinoises au contraire, il vient d'ailleurs. Qui dit vrai ?

Les experts de L'OMS, après des mois de négociations, se sont enfin rendus en Chine. Mais leur inspection, sous étroite surveillance, et leurs conclusions n'ont pas convaincu toute la communauté scientifique. Le virus vient-il d'une simple transmission animale, comme le suppose l'OMS ? Ou bien de produits surgelés que la Chine aurait importés, selon Pékin ?

En France, en Inde, aux Etats-Unis, des chercheurs, documents à l'appui, jettent le trouble et avancent une autre hypothèse : et si ce virus, prélevé sur des chauves-souris en 2013 dans une mine chinoise, avait été manipulé dans le laboratoire de Wuhan ? Une négligence aurait-elle permis au virus de s'échapper et de se répandre ? Ce scenario est-il crédible ?

Un reportage de Virginie Vilar, Olivier Gardette, Karim Annette et Lisa Beaujour avec France Info.

Ma vie de petit commerçant

Comment vont nos petits commerçants ? Comment vivent-ils ces longs mois de crise sanitaire ? Pour comprendre leur quotidien, entre inquiétude et espoir, Envoyé Spécial a posé ses caméras dans les boutiques de la rue du commerce à Blois dans le Loir-et-Cher.

Envoyé Spécial y a rencontré Jason, le restaurateur : son établissement est totalement à l’arrêt et ses dix salariés en chômage partiel. Pour pouvoir continuer à payer ses charges et sauver son restaurant, il a décidé de chercher un boulot d’appoint en interim. A quelques mètres de là, Olivier, le libraire, lui, a retrouvé le sourire, ses clients l’ont soutenu et ont beaucoup lu pendant les confinements : il n’a pas perdu de chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière ! Pour Bénédicte en revanche, c’est la fin d’une aventure. La mort dans l’âme, elle doit se résoudre à fermer sa boutique de vêtements pour femmes, la crise du Covid a eu raison de sa trésorerie.