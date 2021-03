“Vrai ou Fake : l'envers de l'info” : Covid-19, les origines du virus, vendredi 12 mars sur Franceinfo

Vendredi 12 mars à 22:10, Adrien Rohard & Julien Pain présenteront sur Franceinfo un nouveau numéro du magazine “Vrai ou Fake : l'envers de l'info” qui proposera une grande enquête sur l'origine du Covid-19.

Adrien Rohard, Julien Pain et leur équipe d’experts décryptent, analysent, passent au crible une information, une intox, une rumeur qui circule en compagnie d'un(e) invité(e), de chroniqueur(s) à travers des questions, vidéos et analyses.

Dans la continuité de l'onglet “Vrai ou Fake” disponible sur le site franceinfo.fr, le magazine sur le canal 27 vient compléter son offre anti intox.

Sommaire du vendredi 12 mars 2021 :

Cette semaine, un Vrai ou Fake exceptionnel dédié à une enquête sur laquelle les équipes de Julien Pain travaillent depuis des mois. Nous allons tenter de répondre à la question que l'on se pose tous : d’où vient ce virus qui a bouleversé nos vies ?

Ce qui a été raconté sur l’origine de ce virus était en partie faux. On le pensait né sur un marché de Wuhan, en Chine, et passé par un animal intermédiaire, le pangolin. Il n’y a plus du tout de consensus scientifique sur ce sujet. Et une autre piste émerge, celle d’une fuite de laboratoire. Une hypothèse qui n’est pas la seule, mais dont le travail d’enquête démontre la crédibilité.

L’investigation sur cette question cruciale a été confiée à l’Organisation mondiale de la santé. Mais les témoignages que nous avons pu recueillir démontrent que l’équipe de chercheurs internationaux n’a pas pu réellement enquêter sur place, car la pression mise par les autorités de Pékin était trop forte.

Ce travail d’investigation sur l’origine du virus a été mené par Virginie Vilar du magazine Envoyé Spécial, et Lisa Beaujour de l’équipe Vrai ou Fake.

Les deux journalistes seront sur le plateau de Vrai ou Fake, avec également Etienne Decroly, virologue, chercheur au CNRS, qui a été parmi les premiers scientifiques à alerter sur les zones d’ombres autour de l’origine de ce virus.

Vendredi 12 mars, à 21:00, Julien Pain organisera un débat sur la plateforme Clubhouse pour échanger avec les internautes sur les origines de ce virus.