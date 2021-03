“Derrière la séquence” : retour sur le reportage « La nouvelle vie de Stella et Alex » diffusé dans “Envoyé spécial”

Ce jeudi 11 mars à 22:10, Nathanaël de Rincquesen présentera sur Franceinfo un nouveau numéro de “Derrière la séquence” qui reviendra sur le sujet diffusé dans “Envoyé spécial” le 25 février, « La nouvelle vie de Stella et Alex ».

Deux aventures bouleversantes, deux enfants qui veulent changer de genre.

Stella est une petite fille de 8 ans qui, depuis toujours, dit vivre dans un corps de petit garçon. A force de courage et avec le soutien de toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal-être et convaincre qu'il n'existe qu'une solution pour se libérer : changer de sexe.

Alex, lui, est né dans le corps d'une petite fille. Et à l'adolescence, il doit se résoudre à une opération de la poitrine. Le jeune homme, entouré par l'amour de sa mère et de ses grands-parents, se transforme et devient peu à peu celui qu'il a toujours été.

Nathanaël de Rincquesen sera entouré de Naoufel El Khaouafi, le reporter qui a signé ce reportage pour “Envoyé spécial”, et Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste.