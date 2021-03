“Capital” « Classes moyennes : profitez-vous vraiment des milliards distribués par l'État ? », dimanche 14 mars sur M6 (vidéo)

Dimanche 14 mars à 21:05, Julien Courbet vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera cette semaine : « Classes moyennes : profitez-vous vraiment des milliards distribués par l'État ? ».

Classes moyennes : les aides financières du « quoi qu'il en coûte » ont-elles été suffisantes ?

La situation financière d'un tiers des Français s'est-elle dégradée depuis le début de la crise sanitaire ? C'est, en tous cas, ce que semble penser les Français comme le révèle un sondage IPSOS pour la Fondation Abbé Pierre. Emplois fragilisés, chômage partiel, aides distribuées, la crise aurait creusé les inégalités. Mais qu'en est-il vraiment ?

Qu'ils soient cadres, intérimaires, étudiants ou au RSA, tous ont traversé une année financière chaotique, avec pour certains l'obtention d'aides qui leur ont permis de maintenir la tête hors de l'eau, quand d'autres ont dû aller chercher eux-mêmes des solutions pour s'en sortir.

Les équipes de Capital ont enquêté sur ces Français au cœur de la tourmente, au travers des portraits de familles aux revenus très différents. Comment ont-ils été impactés par la crise ? Quels sont ceux qui ont bénéficié le plus d'aides de l'État ? Ou ceux qui ont été livrés à eux-mêmes ? Enfin, certains ont-ils gagné du pouvoir d'achat grâce à la crise ?

France à crédit : d'où viennent les milliards ?

La France emprunte des milliards pour aider les Français à traverser la crise, creusant la dette un peu plus chaque mois. Celle-ci atteint maintenant le chiffre astronomique de 2,674 milliards d'euros, soit les dépenses de l'État français pendant 7 ans ! Mais d'où vient cet argent ? Pourquoi prête-t-on encore à la France ? Que se passerait-il si la France décidait de ne pas rembourser sa dette comme certains économistes le réclament à cor et à cri ? Qui paierait les pots cassés ? Ce soir, vous allez tout comprendre à la dette publique.

Je consomme tout à crédit : faut-il vivre au-dessus de ses moyens ?

Le crédit à la consommation n'est pas cher. Certains ont donc décidé d'en profiter pour s'offrir ce dont ils rêvaient. Pourtant, chaque mois, dix millions de Français connaissent des problèmes de découvert bancaire et beaucoup d'autres n'ont pas d'autre choix que de faire appel au crédit pour s'en sortir. C'est ce qu'a très bien compris Casino par exemple qui propose désormais de payer ses courses du quotidien à crédit.

Capital va décrypter ces systèmes de crédit. Que valent ces promesses de payer en trois fois sans frais ? Comment les organismes de crédit sélectionnent-ils les meilleurs clients ? Pourquoi certains sont-ils refusés quand d'autres cumulent les crédits à la consommation ? Comment les sociétés de crédit détectent-elles les fraudeurs qui veulent profiter de leur tirelire ouverte pour tout le monde ou presque ?

Aujourd'hui, il est même possible d'emprunter de l'argent à d'autres particuliers grâce à de nouvelles plateformes. Comment fonctionnent-elles ? Et au lieu de payer chaque année 72,50 euros en moyenne de frais bancaires, est-il plus intéressant de faire appel à elles plutôt que de creuser son découvert ?