“Enquête Exclusive” : « Pakistan, le pays aux deux visages », dimanche 14 mars sur M6

Guerre de l'eau sur le toit du monde, fanatisme et ségrégation religieuse contre modernité, combat pour l'éducation, Bernard de la Villardière propose ce dimanche 14 mars à 23:10 sur M6 une enquête sur un pays déchiré : le Pakistan.

Coincé entre l'Inde, l'Iran, l'Afghanistan et la Chine, le Pakistan, première république islamique de l'histoire, est un pays à l'équilibre fragile. D'un côté, une terre riche de son histoire et de sa culture qui aspire au changement ; de l'autre, l'un des principaux bastions de l'Islam radical. Ici, les tensions sont permanentes. Dans les villes, les campagnes et même dans les lieux les plus reculés.

À 6 000 mètres d'altitude, sur le somptueux glacier du Siachen qui abrite la plus grande réserve d'eau douce du monde, se déroule un champ de bataille aussi absurde que spectaculaire. 1 000 soldats pakistanais et 3 000 militaires indiens se font face dans des conditions extrêmes. Sur le toit du monde, le froid tue plus que les armes. Après des mois de négociation, “Enquête Exclusive” a obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer cette base militaire ultra secrète et de partager le quotidien de cette armée pas comme les autres. Les tensions avec l'ennemi indien font des victimes tous les jours. Il y a encore peu, la vallée verdoyante de Neelum, dans l'Azad Cachemire, était l'un des hauts lieux touristiques du Pakistan. Mais aujourd'hui, plus personne n'y est en sécurité. La menace d'une guerre entre l'Inde et le Pakistan n'a jamais été aussi forte. Et la mobilisation des forces armées coûte cher et freine lourdement le développement du pays.

Le Pakistan, pourtant, est en train de changer. De nombreux jeunes étudiants rêvent d'un pays libre, moderne, ouvert sur le monde. Mais sur les 210 millions d'habitants que compte le pays (95% sont musulmans), une partie de la population reste fidèle à un Islam rétrograde, prônant une charia stricte et soutenant le terrorisme. “Enquête Exclusive” a rencontré Abdul Aziz Gazzi, imam radical très influent dans le pays qui appelle à la guerre sainte et à l'instauration d'un régime islamiste à la talibane. Le terroriste français Mohamed Merah était venu lui rendre visite quelques mois avant ses crimes. Abdul Aziz Gazzi est convaincu qu'un jour prochain, le Pakistan règnera sur les États-Unis et la France. Exceptionnellement, il a ouvert les portes de son école coranique, qui ne désemplit pas. Dans ce pays, qui compte plus de 20 millions d'enfants pauvres et analphabètes, apprendre à lire, à écrire tout en étant nourrit gratuitement est perçu comme une chance.

Pour éviter que les enfants ne tombent entre les mains de religieux fanatiques, Valérie Khan, une Française, se bat tous les jours. Mariée à un Pakistanais modéré et installée dans le pays depuis vingt ans, elle monte des écoles dans des endroits improbables, notamment à Abbottabad, ville où se « cachait Ben Laden ». Pour elle, seule l'éducation peut sauver les jeunes générations. “Enquête Exclusive” l'a accompagnée au quotidien dans ses missions.