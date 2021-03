“Réseau d'enquête” : « La revanche de la France périphérique », mercredi 24 mars sur France 3

A suivre sur France 3 mercredi 24 mars à 23:10, un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquête” dont le thème sera : « La revanche de la France périphérique ».

« On ne supportait plus la ville, le bruit, les bouchons, métro, boulot, dodo ». Un Français sur 4 dit avoir envie aujourd'hui de quitter rapidement la ville pour la campagne.

Depuis mars 2020 les demandes de logement « hors la ville » ont grimpé en flèche. Cette tendance n'est pas nouvelle mais elle a été confirmée et accélérée par la pandémie.

En tête des lieux ayant bénéficié d'un pic d'intérêt : la Bretagne. Depuis le confinement, les recherches y ont bondi de 17 %.

Désormais 5 millions de Français sont en capacité de télétravailler. Cette séparation des lieux de vie et d'activité va-t-elle signer la fin de la toute-puissance des villes et la revanche de la France périphérique ? Va-t-elle générer une réelle revitalisation des territoires ?

De Carnac à Marseille en passant par le Limousin et le centre de la France, Charles-Henry Boudet nous emmène à la rencontre de ces néo-ruraux en quête d'une vie plus saine et plus sereine.

Les reportages de France 3 Régions :

"Quitter Paris pour la Bretagne" - un reportage de France 3 Bretagne - Sylvaine Salliou / Christophe Rousseau / Dominique Dallemagne / Gwenael Hamon.

"Covid et boom immobilier hors la ville" - un reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur - Pauline Guigou / Mathieu Courthial / Emmanuelle Gozlan / Sophie Accarias.

"Travailler hors la ville : entre bonheur et galère" - un reportage de France 3 Centre Val-de-Loire - Corinne Bian Rosa / Grégoire Grichois / Laurent Amblard / Anne-Astrid Grandveau / Benjamin Bouaoune.

"Le retour en grâce des agriculteurs" - un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine - Franck Petit / Margaux Blanloeil / Alexis Bardet / Sébastien Passelergue / Stéphane Bayle.

"Le bonheur des néo paysans" - un reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur - Véronique Varin / Eric Jacquet / Nathalie Brancato.