“Enquête sous haute tension” « Règlement de compte, vol et agression : 100 jours avec la police de Marseille », mercredi 24 mars sur C8

Mercredi 24 mars à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, premier épisode de « Règlement de compte, vol et agression : 100 jours avec la police de Marseille ».

Connu pour son vieux port, son stade vélodrome et sa Bonne Mère, Marseille accueille, chaque année, cinq millions de touristes.

Mais cet engouement pour la cité phocéenne attire aussi les escrocs en tout genre. Pour les arrêter, la mairie a mis en place l’un des plus importants réseaux de vidéo surveillance en France. Plus de 1 000 caméras branchées 24/24h.

Sur le terrain, les 500 policiers municipaux sont confrontés à des agressions de plus en plus violentes. Sous l’effet de l’alcool, les rixes se multiplient, les bagarres au couteau également et même des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants.

Vous verrez comment Mehdi, Fred, Laurent, Stéphane et leurs collègues, sillonnent la ville, bravant les risques pour la sécurité des Marseillais. C’est la première fois, depuis sept ans, qu’une équipe de télévision est autorisée à les suivre au long terme.