“C Politique” dimanche 28 mars : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 28 mars à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

Cette semaine, Karim Rissouli reçoit : Le philosophe Frederic Worms. Le maire Pascal Doll. Romain Dufau chef des urgences à Bondy. Jean Birnbaum du Monde des livres. Ludivine Bantigny, historienne. Abdoulaye Sissoko & Zakaria Harroussi.