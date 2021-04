“Dimanche en politique” : Eric Dupond-Moretti est l'invité de Francis Letellier ce 11 avril sur France 3

Ce 11 avril à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la justice.

Au milieu de l’urgence sanitaire, des difficultés économiques et sociales, le besoin de justice semble mis en avant. La justice est autant perçue comme une valeur que comme une institution.

Injustice ressentie ou réelle, faut-il croire ou pas en la justice de son pays ?

C’est bien sûr le rapport à la loi qui est interrogé avec une plus grande acceptation lorsqu’elle est la même pour tous, puissant ou misérable, comme le contait Jean de la Fontaine.

Est-ce pour cela qu’Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux a axé son projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire ?

L’ancien avocat pénaliste souvent critique à l’égard des magistrats tente d’apporter sa patte au quinquennat d’Emmanuel Macron pour lequel il a décidé de s’engager en politique.

Filmer les audiences, supprimer la réduction automatique des peines, renforcer les droits de la défense et donner un statut et des droits aux détenus qui travaillent, quelle philosophie pour ce texte et sa finalité ?



Eric Dupond-Moretti sera dimanche l’invité de “Dimanche en politique” et répondra aux questions de Francis Letellier.

Nathalie Mauret journaliste politique au groupe de presse EBRA sera également sur le plateau pour l’interroger.