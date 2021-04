Dimanche 11 avril à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Michel-Edouard Leclerc, président du Comité Stratégique des centres E.Leclerc. La situation dramatique au Brésil lié à la pandémie de la Covid-19 Avec Bruno Meyerfeld, journaliste au Brésil. Les vaccinodromes en France

Avec : Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Ecrire au temps de la Covid

Avec : Noëlle Châtelet & Aurélie Valogne.

Scandale du chlordécone Avec : Malcom Ferdinand & Harry Durimel.