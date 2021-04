“Chroniques Criminelles” « Estelle Duran : la mort en héritage ? », samedi 17 avril sur TFX

Samedi 17 avril à 21:05, TFX diffusera un nouveau numéro du magazine “Chroniques Criminelles”, présenté par Julie Denayer, consacré à l'affaire Estelle Duran.

Direction La Vallée, un petit village de Charente-Maritime, pour une terrible affaire d’héritage avec, au cœur de ce drame, un frère et une sœur.

La sœur, c’est Estelle, 45 ans. Tourmentée et fragile, elle tente de se reconstruire auprès de son fils Tom, après une vie remplie d’épreuves. Le jeune homme de 22 ans va devenir père et Estelle est très enthousiaste à l’idée de devenir grand-mère.

Loïc, le frère, 40 ans, est manutentionnaire. Fraîchement séparé de sa femme, il est père d’un adolescent. Plutôt sombre et taiseux, il ne s’entend pas avec sa sœur aînée et lui reproche notamment ses mauvaises fréquentations.

Entre les deux, les relations sont orageuses et les disputes nombreuses.

Et puis surtout, il y a la maison de leurs parents, celle qui rassemble, qui est synonyme de bonheur partagé, de fête de famille, de souvenirs d’enfance…

Estelle veut la vendre mais Loïc s’y oppose catégoriquement puisqu’il y est trop attaché.

Alors, quand en septembre 2016, Estelle se volatilise sans laisser de trace, tous les regards se tournent vers son frère cadet.

Loïc a-t-il quelque chose à voir avec cette disparition ? A moins qu’Estelle n’ait été rattrapée par ses vieux démons.

"L’affaire Estelle Duran", une dramatique enquête de "Chroniques Criminelles" racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Tom DURAN, fils d’Estelle DURAN

Stéphane DURAN, frère d’Estelle et Loïc DURAN

Isabelle DURAN, belle-sœur d’Estelle et Loïc DURAN

Emilie BRIFFAUD, meilleure amie d’Estelle DURAN

Me Francesca SATTA, avocate des parties civiles

Me Anne GLAUDET, avocate des parties civiles

Me Emilie SAMSON, avocate de la défense

Stéphane BOUCHET, journaliste spécialiste des faits divers

Stéphane MUNKA, journaliste spécialiste des faits divers

Adjudant-Chef Ludovic MONJOU, Commandant de brigade de Saint-Porchaire

Joseph AGOSTINI, Psychologue et auteur de « Tueurs en série sur le divan »

A la suite de cette enquête, direction Peterborough, en Angleterre. Le 12 août 2011, le fils de Vitalia rentre de l’école. Quand il arrive chez lui, il s’étonne : sa maman n’est pas là et cela ne lui ressemble pas. Les heures passent et toujours rien. La jeune femme s’est bel et bien volatilisée.

Où est-elle ? Immédiatement, les proches pensent à son ex-mari car Vitalia s’était déjà plainte de violences conjugales sauf que l’homme a un solide alibi. Alors, qu’est-il arrivé à la mère de famille ?