“Enquête Exclusive” : « Commandos Montagne, au cœur de l'élite des missions impossibles », dimanche 18 avril sur M6

Des Alpes au Sahel, Bernard de la Villardière vous propose dimanche 18 avril à 23:10 sur M6 dans “Enquête Exclusive”, une immersion inédite avec les prestigieux soldats de la Brigade d'Infanterie de Montagne.

C'est l'une des unités d'élite les plus prestigieuses de l'armée française : les Commandos Montagne. Ils sont à peine deux-cents en France. Envoyés partout dans le monde pour les missions les plus délicates, surtout en milieu extrême, leur résistance et leur maitrise de la haute montagne leur permettent d'accomplir des interventions de haute voltige : franchissement vertigineux en falaise, sauvetage en crevasse, saut en parapente ou aéro-cordage dans n'importe quelle situation.

Exceptionnellement, et pour la première fois, les caméras du magazine “Enquête Exclusive” ont pu accompagner ces soldats d'élite au Mali, au cœur de l'opération Barkhane, dans leur traque contre les djihadistes.

À 28 ans, le capitaine P.H. dirige quarante commandos montagne surentrainés. En alerte 24 heures sur 24, ces hommes sont prêts à affronter un ennemi quasi insaisissable dans le désert et qui se déplace vite et qui n'a pas peur de mourir. De jour comme de nuit, nous avons suivi ces petites équipes autonomes et mobiles, capables de fondre en quelques minutes sur les groupes armés terroristes. Appuyés par les hélicoptères Tigre et des drones, l'unité de P.H. intervient en plein désert, loin de ses bases. Interception de pick-ups, traque de poseurs d'IED (engins explosifs) ou recherche de caches d'armes, les commandos montagne sont envoyés en première ligne quand il faut frapper vite et fort.

Ces missions à haut risque laissent parfois des séquelles. Après six séjours au Mali, Steve a plusieurs fois échappé à la mort. Père de trois enfants, ce commando parle du danger et du lien de fraternité qui le relie à son groupe.

Pour rejoindre cette unité d'élite, la sélection est impitoyable. Cela commence par le stage de survie, filmé pour la première fois par des caméras de télévision. Manuel, 33 ans, enseigne à ses équipiers comment survivre à une avalanche, une tempête de neige, une chute dans un lac gelé, le tout sous des températures négatives, jusqu'à - 40°. Quatre jours d'affilés, les candidats sont privés de sommeil. Ils enchainent les marches d'infiltration de nuit, les franchissements de barres rocheuses ou les combats de boxe. Seulement quinze soldats par an (déjà formés préalablement pendant plusieurs années aux techniques de combat) réussissent à obtenir le brevet Commando Montagne.