“Envoyé Spécial” jeudi 22 avril sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 22 avril à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le choix d'Envoyé spécial Cuisines fantômes, vrais restaurants ?

Ce sont des restaurants qui n’accueilleront jamais de clients, des cuisines entièrement dédiées à la livraison de repas : on les appelle les « dark kitchen » ou « cuisines fantômes » et il y en a désormais plus de 4500 en France. Burger, pita grecque, menus thaïlandais ou poulet frit : dans une même cuisine sont préparés des plats qui n’ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres.

Pourtant sur les plateformes de livraison, ces « restaurants virtuels » sont pratiquement impossibles à différencier des restaurants traditionnels qui ont pignon sur rue et affichent une réelle spécialité. Au grand désespoir des restaurateurs qui dénoncent un fonctionnement incompatible avec la gastronomie, une uniformisation des goûts et les risques de malbouffe.

Un reportage d’Emmanuelle Mesplède avec FTV studio.

L'enquête d'Envoyé spécial Révélations sur l'affaire Zecler

Il y a 5 mois, Michel Zecler, producteur de musique, est roué de coups chez lui par une patrouille de police qui venait de le contrôler dans la rue, à Paris. Les images sont enregistrées par une caméra de surveillance et elles provoquent alors l'indignation.

Que s'est-il passé ? Pourquoi un tel déchainement de violence ? Qui sont les policiers incriminés ? Comment a réagi leur hiérarchie ? Envoyé Spécial a mené l'enquête.

Un reportage de Romain Boutilly, Tristan Waleckx, Antoine Husser et Nils Montel.

L'enquête d'Envoyé Spécial Police : les messages de la haine

Alex a 43 ans, il est gardien de la paix à Rouen. Et il a la peau noire. En décembre 2019, il découvre que les collègues de son unité, qu’il croise tous les jours, le surnomment entre eux « le nègre ». Des policiers qui s’échangent aussi des messages racistes, sexistes, antisémites, homophobes, dans un groupe de discussion privé sur WhatsApp.

Le gardien de la paix a porté plainte et ses collègues ont été depuis révoqués de la police. Pour la première fois à la télévision, Alex revient sur cette affaire qui l’a traumatisé.

Un reportage de Romain Boutilly, Antoine Husser et Adrien Bellay.

L'envoyée spéciale Indonésie, l'archipel englouti

Une partie de l'archipel indonésien s’enfonce dans la mer. Sur la côte nord de l’île de Java, les villages sont constamment inondés. Certaines maisons sont surélevées, d’autres englouties par les flots et la végétation. Jakarta, la capitale de 11 millions d'habitants, est aussi menacée, et les autorités prévoient de construire une ville nouvelle en pleine forêt vierge pour y déplacer toutes les administrations.

Un reportage de Raphaële Schapira avec Mathieu Dreujou et Adrien Bellay.