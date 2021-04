“C à vous” lundi 26 avril : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lund 26 avril à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Dans “C à vous” ce lundi 26 avril : l’épidémie de Covid-19, les mystères du gout et de l’odorat et le triomphe du film The Father aux Oscars.

Les invités :

Michel Cymes, médecin et chirurgien français spécialisé dans l'otorhinolaryngologie.

Florian Zeller, écrivain, scénariste et réalisateur français.

C à vous, la suite

Dans “C à vous, la suite”, André Manoukian nous présente l’album « Les pianos de Gainsbourg ». Au programme : l’interview, et le live avec Rosemary Standley.

Les invités :

André Manoukian et Rosemary Standley.