“Echappées Belles” : « Les îles de la Méditerranée », samedi 1er mai sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 1er mai à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Ismaël Khelifa nous invite à vivre un voyage d’île en île en méditerranée.

A la frontière de plusieurs départements dont les Bouches du Rhône, le Var, ou encore les Alpes Maritimes, ces petites îles françaises de la Méditerranée, sont l’objet de nombreux fantasmes. À chaque île son identité et sa fonction. Au fur et à mesure de ses découvertes, Ismaël voit de quelle manière les hommes ont utilisé l’isolement géographique de ces petits morceaux de terre pour en faire des lieux tantôt apaisants, tantôt terrifiants.

Coin de paradis idéal à la méditation et la recherche de spiritualité, on y construit un monastère. Sur une autre, on vit son rêve de liberté et on s’autorise la nudité, loin des regards indiscrets. Ailleurs ce sont les animaux qui ont trouvé leur place et leur tranquillité loin des hommes. Mais on ne choisit pas forcément d’y vivre, l’une d’elles a été utilisée pour éloigner des prisonniers du continent.

A chaque fois, Ismaël va à la rencontre des insulaires travailleurs ou habitants, fiers de vivre sur les îles dont ils ne se lassent jamais ; tous partagent un sentiment de privilège à l’égard de leur cadre de vie hors du temps.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Les navigateurs des îles

Presqu’île de Giens, la « quatrième île »

Les coulisses de l’île des Embiez

La forêt sur l’eau

Colonie de vacances à Ste-Marguerite

L’île de Bendor, une île pour rêver.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Croatie, voyage en Adriatique ».

Dernier pays à être entré dans l'Union Européenne, la Croatie est devenue en quelques années l'eldorado estival des vacanciers. Avec une géographie atypique, elle réunit une grande diversité de paysages.

Aujourd'hui, Raphaël de Casabianca part en Croatie maritime, le long de la côte Adriatique. Avec ses 1185 îles et îlots dont 50 habités, c'est aussi un pays de marins et d'insulaires.

Raphaël va découvrir un pays bien plus méditerranéen qu'on pourrait le penser.

Les sujets diffusés au cours de l'émission :