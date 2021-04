Samedi 1er mai à 10:40, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de “Génération Ushuaïa” qui proposera cette semaine le documentaire « Des légumes dans la ville ».

Chaque semaine, dans “Génération Ushuaïa”, Fanny Agostini présente ses coups de cœur parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans.

Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir le documentaire « Des légumes dans la ville ».

L’agriculture urbaine est une réponse concrète au besoin de reconnexion des citadins à la nature ainsi qu’au désir d’une alimentation locale plébiscité par les Français.

A Paris, dans des quartiers parmi les plus densément peuplés d’Europe, différentes initiatives tentent de dessiner une ville plus humaine et plus autonome pour se nourrir. Certains parlent d’ores-et-déjà des prémices d’une « révolution agricole urbaine mondiale ».