“Capital” « Tous propriétaires : les nouveaux filons de l'immobilier à petits prix », dimanche 2 mai sur M6 (vidéo)

Dimanche 2 mai à 21:05, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” qui vous dévoilera cette semaines les bon filons pour devenir propriétaire de son bien immobilier à petit prix.

Faire construire sa maison : et si vous économisiez 20% ?

Faire construire sa maison est le rêve de huit Français sur dix. Et les trois confinements successifs n'ont fait que les conforter dans cette envie. Chaque année, 120 000 familles sautent le pas et se lancent dans l'aventure de la maison neuve. Mais faire construire coûte en moyenne 1 500 euros du m², sans compter le prix du terrain. Alors comment faire lorsque le budget est trop juste ?

Les équipes de Capital ont découvert de nouvelles solutions pour s'offrir une maison neuve à partir de 350 euros le mètre carré. À condition toutefois de savoir manier la perceuse et le marteau. S'offrir une maison en kit à terminer soi-même, c'est la garantie d'économiser 25% sur la facture globale. Mais peut-on vraiment s'improviser constructeur ? Pour limiter au maximum les efforts de bricolage de leurs clients, de nouveaux constructeurs fabriquent les maisons en usine et les montent sur votre terrain en quelques jours. Une technique qui leur permet de vendre ces maisons d'un nouveau genre à 960 euros le m². Face à cette nouvelle concurrence qui casse les prix, les constructeurs traditionnels ont dû faire preuve d'imagination pour faire baisser leurs tarifs de 20%. Comment y sont-ils parvenus ? Maisons standardisées, optimisées, que valent ces nouvelles solutions à prix réduits ?

Pendant plus d'un an, Capital a suivi deux familles qui se sont lancées dans la construction de leur maison. Entre sueur et euros, quel prix auront-elles vraiment déboursé pour enfin devenir propriétaire de la maison de leurs rêves ?

Acheter dans le neuf : quels sont les bons plans ?

Acheter un appartement neuf, un Français sur trois se dit tenté par ce choix. Car cela permet d'avoir un logement aménagé à son goût, construit selon les dernières normes d'isolation thermiques et phoniques, et garanti dix ans contre les éventuels vice-cachés. Mais il faut pouvoir patienter 12 à 18 mois avant de s'y installer, le temps de la construction. Chaque année, il se vend plus de 100 000 logements sur plan, avec des prix en moyenne 20% plus chers que l'ancien. Et en 2021, les tarifs pourraient s'envoler davantage ! Car à cause de la crise sanitaire, les projets de logements neufs programmés sont moins nombreux, alors qu'il y a toujours autant d'acheteurs ! Pourtant, il est encore possible de dénicher des bons plans. À condition de savoir où chercher. Quelles sont les solutions pour acheter sa résidence neuve au meilleur prix ? Frais de notaire offerts, fins de programmes bradés, enchères dégressives ou encore bons plans à destination des classes moyennes, les équipes de Capital ont enquêté pour trouver les meilleures affaires.

Résidence secondaire : peut-on encore trouver une maison à 50 000 euros ?

S'offrir une petite maison de campagne pour 50 000 euros, dans certains départements, c'est encore possible. Elle nécessitera peut-être quelques travaux, mais avec les confinements successifs, ces petites maisons pas chères, perdues dans des campagnes auparavant délaissées, regagnent de la cote. Des agents immobiliers s'en sont même fait une spécialité et les traquent pour les revendre à des citadins désireux de s'offrir une résidence secondaire à la campagne. Où se trouvent ces perles rares et comment les trouver ? L'autre solution pour devenir propriétaire d'un logement secondaire, c'est d'investir dans un mobil home ou de s'acheter une Tiny house. Elles sont petites mais leur espace intérieur est toujours optimisé pour le gain de place. Avec leur ambiance cosy, leur confort moderne et surtout leurs petits prix, les Tiny house séduisent de plus en plus de Français. Pour 30 000 euros, on peut s'offrir l'une de ces charmantes résidences secondaires en bois. Les fabricants de ces petites maisons se sont multipliés ces trois dernières années, aux quatre coins de France et leurs chiffres d'affaires sont en plein boom. Comment s'offrir ces maisonnettes en bois et à quel prix ? Une fois achetées, est-il possible de les installer sur n'importe quel terrain ? Quel est le coût global d'une telle acquisition à la campagne ?