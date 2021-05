“50' Inside” samedi 1er mai sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 1er mai à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Il est Français et collabore avec les plus grandes stars internationales : de Justin Bieber à la chanteuse Selena Gomez, avec qui il vient de sortir le titre Selfish Love. Il y a un an, juste avant que la pandémie ne déferle sur le monde, “50' Inside” avait commencé à suivre DJ SNAKE. Du monde d’avant à aujourd’hui, rencontre exclusive avec l’artiste français le plus écouté dans le monde.

Tout dans leur histoire tient du conte de fée : leur rencontre à l'université, leurs fiançailles et cette union suive par près de deux millards de personnes dans le monde. À l'occasion de leurs dix ans de mariage, “50' Inside” revient sur l'histoire d'amour entre le prince William et Kate Middleton.

Après avoir sorti un neuvième album intitulé "Haute-fidélité", le chanteur Raphael souhaite se tourner vers le septième art dans les prochains mois. Retrouvez-son entretien complet au micro de Nikos Aliagas.

Voilà plus d'un an que les danseurs de Danse avec les stars n'ont pas foulé le parquet de l'émission. Pour découvrir comment ils occupent leur quotidien, “50' Inside” est parti à la rencontre de trois d'entre eux : Denitsa Ikonomova, Christophe Licata et Anthony Colette.

Elles sont aussi complices sur le plateau du magazine qu’à l’écran dans Demain nous appartient, Lou et Ariane Séguillon sont les invitées cette semaine de “50' Inside” aux côtés de Nikos Aliagas.