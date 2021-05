Mercredi 5 mai à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Clément Brisse, un lycéen harcelé jusqu'à la mort.

Clément Brisse, 16 ans, était un adolescent attachant, timide et gentil. Pourtant, il vivait un véritable enfer. Pendant de longs mois, le lycéen a été harcelé et martyrisé par des camarades. Un supplice qui a pris fin le 30 mars 2017, lorsqu'il a été retrouvé mort non loin de l'établissement d'Ham, dans la Somme, où il étudiait. Depuis 4 ans, les parents de Clément, dévastés, mènent un combat sans relâche pour que les responsables du meurtre de leur fils soient punis.

Lorsqu'au lendemain de la découverte du corps sans vie de Clément, le proviseur du lycée professionnel Peltier annonce aux élèves et aux enseignants la triste nouvelle, il évoque un suicide. En effet, l'élève était mal dans sa peau et il n'en faisait pas mystère : « Je me sens perdu dans ce monde. Je suis au bord de la rupture. Vivement que je crève » écrivait-il sur les réseaux sociaux, peu avant le drame.

Malgré ce qui ressemble à un terrible présage, Christelle et Francis, les parents de Clément, sont convaincus que leur fils aurait été incapable de se donner la mort. Selon eux, il aurait été tué par l'un des camarades dont il était devenu le bouc émissaire. Humilié, frappé, l'adolescent fragile aurait tout enduré en silence, jusqu'à ce que l'un de ses bourreaux lui rase la tête contre son gré.

Après avoir pris toute la mesure du calvaire enduré par leur fils, les parents de Clément expliquent avoir cherché de l'aide, en vain : « Les enseignants savaient qu'il était maltraité. Nous avons rencontré la direction du lycée mais on nous a dit de ne pas nous inquiéter » déplorent-ils.

Les premiers pas de l'enquête révèlent que le jour de sa mort, Clément a reçu des coups de couteau au cou et au ventre : il ne s'est pas suicidé, il a bien été tué ! Seulement, l'arme du crime est introuvable… et surtout, ce ne sont pas les suspects qui manquent parmi les élèves. Alors, qui s'en est pris à l'adolescent et pourquoi ? Comment a-t-on pu laisser un tel drame se produire ? Entre la cruauté de certains adolescents et l'indifférence des adultes, c'est une histoire bouleversante qu'“Enquêtes criminelles” va vous raconter.

En deuxième partie d'émission, “Enquêtes criminelles” s'intéressera à l'affaire Philippe Gillet, l'agriculteur rejugé au mois d'avril devant la cour d'assises de la Marne pour son rôle présumé dans la mort de deux femmes : Anaïs Guillaume, sa compagne disparue en 2013, et Céline Gillet, son épouse décédée un an plus tôt.