“Enquête d'action” « Vol à l'étalage : comment les commerçants ripostent », vendredi 7 mai sur W9

Vendredi 7 mai à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Vol à l'étalage : comment les commerçants ripostent ».

De la superette à l'hypermarché, dans les magasins, le vol est devenu un véritable fléau. Il représente plus de 4 milliards d'euros chaque année, c'est plus que le chiffre d'affaires du trafic de drogue.

Lames de rasoirs, bouteilles d'alcool, produits cosmétiques sont les produits préférés des faucheurs. Leur imagination n'a pas de limites et ils n'hésitent pas à diffuser leurs astuces sur Internet.

Difficile pour les magasins de repérer ces Monsieur et Madame Tout-le-monde. Des gamins, des jeunes filles et de plus en plus de mères de famille ou de personnes âgées qui volent par nécessité.

Dans les supermarchés, même les produits alimentaires, viande en tête, sont protégés. Antivols, portiques ultra-sensibles ou encore caméras de surveillance, les commerçants s'arment et mettent en place des systèmes de plus en plus sophistiqués pour déjouer fauche et braquages. Insuffisant parfois, alors certains ont recours à une vieille méthode : des détectives en civil qui surveillent les clients en toute discrétion.