“L'essentiel chez Labro” dimanche 9 mai sur C8 : les invités de Philippe Labro

Après 12 ans de “Langue de Bois s’abstenir”, Philippe Labro décidé de mettre en lumière l’essentiel dans son nouveau magazine à découvrir sur C8 dimanche 9 mai à 23:00.

À partir du dimanche 9 mai, juste après le grand film, l’écrivain, journaliste et cinéaste propose “L'essentiel chez Labro”, un nouveau magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait, considéré comme « non-essentiel », mais qui pourtant, l’est terriblement et qui constitue le sel de nos vies !

Dans “L'essentiel chez Labro”, il reçoit notamment pour une entrevue intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings, etc.) ou encore des live acoustiques.

Alors, pour garder en tête l’essentiel, ne ratez pas, la nouvelle émission de Philippe LABRO !

Ce dimanche 9 mai, pour la première émission, les invités sont :

Thierry FRÉMAUX : Directeur du Festival de Cannes, auteur de Judoka (Stock).

Camille GOUDEAU : Auteure de « Chars éraflés » (Gallimard).

Pr Jean-Noël FABIANI-SALMON : Chirurgien en cardiologie, Auteur de « La Médecine racontée aux enfants » (La Martinière Jeunesse).

David PETRLIK : Violoniste.