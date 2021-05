“Enquête Exclusive” : Immersion dans la communauté mystérieuse des Mennonites, dimanche 9 mai sur M6

A voir ou à revoir dimanche 9 mai à 23:10 dans “Enquête Exclusive” sur M6, l'enquête en immersion chez les Mennonites, la communauté la plus mystérieuse de la planète.

C'est l'une des communautés les plus mystérieuse de la planète : les Mennonites. Cultivateurs, les Mennonites fuient le monde moderne, ses tentations, et fondent des colonies dans les endroits les plus reculés d'Amérique du Sud. Ils créent de leurs propres mains des villages entiers et vivent entre eux, refusant catégoriquement de se mélanger aux populations locales.



Ce ne sont pas des Indiens ou des descendants des Mayas, mais des Blancs aux yeux bleus et aux cheveux blonds venus de Hollande. Les Mennonites vivent comme au XVIe siècle, en totale autarcie : ils n'ont pas l'électricité, pas de téléphone et se déplacent en carriole à cheval. Une existence austère où seule compte la parole du Seigneur et surtout celle du fondateur de leur mouvement : Menno Simons, décédé en 1561 !



Exceptionnellement, “Enquête Exclusive” a été autorisé à partager la vie et l'intimité de ces étranges Mennonites, à Barton Creek ; une colonie ultra conservatrice, au cœur du Belize, petit état tropical, situé entre le Mexique et le Guatemala. Ici, certaines de ces familles, à la recherche d'une vie encore plus extrême, se préparent au grand voyage. Elles ont décidé de fonder une nouvelle colonie mennonite au fin fond du Pérou, en pleine jungle amazonienne. “Enquête Exclusive” a pu les accompagner jusqu'à leur destination finale.



À quoi ressemble le quotidien hors norme de cette communauté qui a tiré un trait sur la civilisation et le progrès scientifique ? Comment les Mennonites, anciennes et même jeunes générations, font-ils pour maintenir leur mode de vie ancestral et s'isoler des autres ?



Une immersion inédite et hors du temps dans l'une des plus mystérieuses communautés de la planète.