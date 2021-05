Dimanche 9 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Jean-François Kahn, journaliste et essayiste. Sur le terrain > La guerre de la pêche est déclarée

Avec : Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit et Romain Davodet, pêcheur.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Invités : Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste et Marion Van Renterghem, grand reporter. Le Document C Politique > Turquie, la nouvelle poubelle de l’Europe Avec : Dorothée Moisan, journaliste spécialiste des questions climatiques.