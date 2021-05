“50' Inside” samedi 8 mai sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 8 mai à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Avec son neuvième album « Indocile Heureux », Bénabar continue d’étendre son univers, entre nostalgie du temps qui passe et humanisme profond. L’artiste qu’il rêve de voir en concert, sa meilleure anecdote avec des fans ou encore sa chanson préférée de l’album ... Il a répondu à “50' Inside”, en Speed comme d’habitude

Deux ans après sa sortie, la chanson "Shallow", tirée du film "A Star is born" avec Bradley Cooper et Lady Gaga, vient d'atteindre la barre des 10 millions d'exemplaires vendus. L'occasion pour “50' Inside” de revenir sur l'histoire de ce film et de ce titre auréolés de succès,

Après huit albums et six disques de platine, Keen'V est de retour cette année avec son nouvel album "Rêver", porté par le tube "Tahiti". C'est dans sa Normandie natale qu'il a reçu “50' Inside”, entouré de ses proches. En intimité avec Keen'V, c'est samedi sur TF1.

Ils étaient en pleine forme pour leur premier passage sur le plateau de “50' Inside”. Le duo de DJ français Ofenbach présent cette semaine aux côtés de Nikos Aliagas.