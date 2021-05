“Nous, les Européens” : « L'Europe de l'amour », dimanche 9 mai sur France 3

Dimanche 9 mai à 10:45, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les européens” qui sera consacré cette semaine à l’Europe de l’amour au cœur de laquelle un grand nombre de couples européens se sont formés depuis des décennies, qui ont donné naissance à beaucoup d'enfants binationaux..

Le chiffre d'un million de "bébés Erasmus" était déjà évoqué il y a quelques années. Et il continue d’augmenter malgré une baisse des mobilités de 25% liée à la pandémie du coronavirus Covid-19. Une citoyenneté européenne est-elle en train d’émerger alors que la natalité est devenue un problème pour une bonne partie des pays de l’Union européenne ?

Le grand reportage

Ils sont blonds, bruns, roux... ont des yeux de toutes les couleurs… Sans crier gare, l’Europe a accouché d’une nuée de bébés issus de couples binationaux. Rencontre avec des femmes et des hommes qui se sont rencontrés quelque part sur le continent européen, grâce notamment au programme Erasmus qui "a pour principaux objectifs de permettre à tous les citoyens l’acquisition de compétences et de savoir-faire utiles à l’exercice d’un métier, de contribuer au multilinguisme et au développement de la citoyenneté européenne". Témoignages de familles...

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Loïc Lemoigne avec les bureaux européens de France Télévisions.

Les invités

Guy Verhofstadt, député européen, ancien Premier ministre de Belgique (1999-2008).

Lucas Chevalier, directeur de la communication du programme Erasmus France.