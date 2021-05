“C à vous” mardi 11 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 11 mai à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

Dans “C à vous” ce mardi 11 mai : l’inquiétude du Conseil Scientifique face au calendrier des réouvertures, et le retour en salle du film « Adieu les cons ».

Les invités :

Lila Bouadma, professeure de médecine à la faculté de médecine de l'université de Paris et spécialiste en réanimation médicale, exerce à l'hôpital Bichat à Paris.

Albert Dupontel, pour son film « Adieu les cons ».

C à vous, la suite

Tatiana de Rosnay et Nathalie Rykiel présentent respectivement « Célestine du Bac » et « Talisman - à l’usage des mères et des filles ».