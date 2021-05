“C à vous” mercredi 12 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 12 mai à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Dans “C à vous” ce mercredi 12 mai : la crise sanitaire et politique, l’homophobie dans le sport, et la flambée de violences entre Israël et Gaza.

Les invités :

Raphaël Enthoven, écrivain et professeur de philosophie.

Ouissem Belgacem, auteur du livre « Adieu ma honte », dans lequel il raconte son parcours, douloureux, de sportif gay dans le milieu du foot.

Frédéric Encel, géopoliticien.

C à vous, la suite

La sortie en salle du film de Quentin Dupieux « Mandibules ».

Les invités :

Adèle Exarchopoulos, actrice.

David Marsais, acteur, humoriste.

Grégoire Ludig, acteur, humoriste.