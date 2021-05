“Dimanche en politique” : Mounir Mahjoubi & Sandrine Rousseau invités de Francis Letellier ce 16 mai sur France 3

Ce 16 mai à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Sandrine Rousseau, candidate à la primaire EELV et Mounir Mahjoubi, porte-parole de LREM et député de Paris.

Enjeux, stratégie, alliances… Pour les partis politiques, les élections régionales et départementales en juin sont l’occasion de se faire entendre et de préparer la future échéance, la présidentielle de 2022. L’actualité impose aussi son tempo qui vient éclairer ou bousculer les prévisions et les programmes.

Durant 5 semaines, “Dimanche en politique” vous propose des face-à-face avec 2 invités représentant chacun leur formation politique. Comment abordent-ils ce double scrutin ? Est-il un banc d’essai pour 2022 ? Le clivage droite-gauche reste-t-il fort dans les territoires ?

Ce dimanche 16 mai, Francis Letellier accueillera Mounir Mahjoubi, porte-parole LREM et député de Paris et Sandrine Rousseau candidate à la primaire EELV.

Le parti du Président n’est pas parvenu à s’implanter dans les élections intermédiaires et espère décrocher au moins une région. Tandis qu’Europe-Ecologie-Les-Verts se demande s’il pourra confirmer la vague verte des municipales.

Sophie de Ravinel, journaliste politique au Figaro sera également sur le plateau.