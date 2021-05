“Enquête Exclusive” « Haïti : la loi des gangs », dimanche 16 mai sur M6

Dimanche 16 mai à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière propose une plongée dans le chaos haïtien où les gangs font aujourd'hui la loi dans un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”.

Surnommée la « perle des Caraïbes », Haïti s'enfonce toujours plus dans le chaos. À Port-au-Prince, la capitale, les fusillades entre gangs sont quotidiennes en plein centre-ville. Et ces derniers mois, le kidnapping, devenu une véritable industrie, a atteint de nouveaux records (une dizaine de personnes en moyenne chaque jour). Le 11 avril dernier, deux religieux français, Sœur Agnès et le Père Michel, tous deux originaires de Bretagne, ont été enlevés par un gang alors qu'ils circulaient en minibus. Après paiement d'une rançon, ils ont finalement été libérés après trois semaines de captivité. Les caméras d'“Enquête Exclusive” étaient présentes ce jour-là.

Sur l'île, le chef de gang le plus redouté d'Haïti est surnommé « Barbecue », pour sa manie de brûler ses ennemis et d'incendier leurs maisons. On ne compte plus ses victimes. En janvier dernier, il a fédéré neuf bandes armées de la capitale dans une organisation qu'il a baptisée « le G9 ». Exceptionnellement, “Enquête Exclusive” l'a rencontré dans son fief. Ancien policier de 46 ans, reconverti en bandit, Barbecue veut désormais se lancer en politique : « j'attaque les bourgeois et les profiteurs, pour redistribuer aux pauvres », assure-t-il. Mais pour beaucoup de Haïtiens, Barbecue est un criminel. Il y a un mandat de recherche contre lui, même si l'homme, apparemment protégé par le pouvoir, reste libre.

La police s'avoue dépassée. Sa dernière opération a tourné au fiasco. Récemment, cinq membres de l'unité d'élite antigang ont été tués et les voyous, équipés d'armes de guerre, ont réussi à prendre le contrôle de l'un de leurs blindés que l'État haïtien a dû leur racheter 80 000 dollars !

Dans la communauté française, la psychose règne. Virginie, une humanitaire de 46 ans, ne sort plus en voiture seule. Et quand ses enfants partent à l'école le matin, elle a peur de ne pas les revoir. Les bars et restaurants, habituellement fréquentés par les expatriés, sont déserts. La plupart des hôtels sont fermés faute de touristes. Même le marché de l'adoption, important à Haïti, s'est effondré depuis l'assassinat en décembre 2019 de deux parents français.