“Enquêtes criminelles” « Mickaël Labonne : le héros qui a sauvé sa famille », mercredi 19 mai sur W9

Mercredi 12 mai à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Xavier Gougelet.

12 avril 2016 : cette date est tellement marquante pour Émilie Laillier qu'elle l'a faite graver sur son cou deux jours après l'assassinat de son compagnon. Cette mère de famille a échappé à la mort. Pour “Enquêtes criminelles”, elle a accepté de témoigner pour la première fois du drame qu'elle a vécu.

Lumes, près de Charleville-Mézières. Ce jour d'avril 2016, Émilie et Mickaël déjeunent à leur domicile avec leurs deux enfants lorsque quelqu'un sonne à la porte. Avec effroi, ils découvrent qu'il s'agit de Xavier Gougelet. Quelques années plus tôt, Émilie avait réussi à faire disparaitre de sa vie cet ex violent. Mais à sa sortie de prison, l'homme s'est promis de la retrouver. Et maintenant qu'il y est parvenu, il est bien décidé à ce que tout cela se termine dans un bain de sang.

Armé jusqu'aux dents, ce colosse d'1 mètre 90 pour 120 kilos enfonce la porte d'entrée. Pour permettre à sa famille de prendre la fuite, Mickaël Labonne ne va pas hésiter à se dresser face à lui. Il prend alors deux premiers coups de couteau à l'estomac. Alertés par des cris, les voisins se précipitent dans leur jardin. Par miracle, ils réussissent à faire escalader Émilie et ses deux enfants à temps, pour ensuite les mettre à l'abri chez eux. Seulement, Mickaël, lui, n'a pas réussi à s'échapper. Coups de poings, de couteau, de marteau : il succombe à la rage meurtrière de Xavier Gougelet…

Comment cet homme dangereux, ivre de jalousie, a-t-il savamment et patiemment préparé sa vengeance ?

En deuxième partie d'émission, “Enquêtes criminelles” s'intéressera au meurtre de Virginie Mannechez, abattue en octobre 2014 en Normandie par son compagnon Denis, qu'elle venait de quitter. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un drame de la jalousie. En réalité, l'histoire est bien plus troublante et dépasse même l'entendement. Car Denis n'est pas seulement le compagnon de Virginie, c'est aussi son père biologique…