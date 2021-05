“Appel à témoins” : M6 lance son magazine judiciaire lundi 7 juin avec Julien Courbet et Nathalie Renoux

Lundi 7 juin à 21:05, Julien Courbet et Nathalie Renoux vous donnent rendez-vous sur M6 pour le premier numéro du magazine judiciaire “Appel à témoins”.

Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles

veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd’hui au point mort.

Pour la première fois en France, police, gendarmerie et chancellerie se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la

Justice, se mobilise, afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet “Appel à témoins”. Des envoyés spéciaux seront également au plus près des lieux où se sont déroulées les affaires.

Chaque dossier traité à l’antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront nous expliquer quelles sont leurs attentes.

Une émission en collaboration avec les pouvoirs publics.

L’approche de M6 nous a intéressés car toute l’émission est construite avec l’accord des familles, en concertation avec les procureurs, les enquêteurs, sans voyeurisme et avec dignité. Aujourd’hui, pour certaines enquêtes, un appel à témoins avec un dispositif de grande ampleur peut changer la donne. On doit se donner toutes les chances pour les familles, on ne les laissera jamais tomber, on fera tout pour résoudre ces enquêtes.

Camille Chaize

(Porte-parole ministère de l’intérieur)

Les intervenants et spécialistes

Procureurs de la République, juges d’instruction, policiers, gendarmes, enquêteurs ou criminologues, les spécialistes présents sur le plateau ou en duplex nous permettront de mieux comprendre les différentes affaires et les points de droit et débattront sur les zones d’ombre.

Grâce à leur expertise et les éléments en leur possession, ils apporteront un éclairage pédagogique sur les nombreux actes d’enquête et partageront leurs intuitions sur les différentes hypothèses évoquées. Parmi ces spécialistes :

Camille Chaize (Porte-parole du ministère de l’Intérieur)

(Porte-parole du ministère de l’Intérieur) Eric Maurel (Procureur de la République)

(Procureur de la République) Dominique Puechmaille (Procureure de la République)

(Procureure de la République) Lola Menahem (Commissaire de police, police judiciaire)

(Commissaire de police, police judiciaire) Eric Bérot (Chef de l’Office Central pour la répression des Violences aux personnes)

(Chef de l’Office Central pour la répression des Violences aux personnes) Fabrice Bouillié (Chef du service central de renseignement criminel – Gendarmerie Nationale)

Le dispositif mis en place pour receullir les témoignages

Une call-room composée de 8 policiers et gendarmes recueilleront les nouveaux témoignages en plateau. Le service d’appel sera composé de plusieurs éléments :

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé, facilement identifiable et mémorisable et une adresse mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. sont mis à la disposition des téléspectateurs durant toute l’émission

non surtaxé, facilement identifiable et mémorisable et une adresse mail sont mis à la disposition des téléspectateurs durant toute l’émission Un standard sécurisé capable de recevoir et de gérer des centaines d’appels téléphoniques : standard interne basé à Neuilly-sur-Seine avec un système de transfert sur le plateau

Une file d’attente avec un message pour faire patienter les téléspectateurs qui appellent

Un répondeur où les téléspectateurs peuvent laisser un message si attente trop longue

Un système d’enregistrement pour toutes les communications téléphoniques prises pendant le direct.

En cas d’appel intéressant, les opérateurs de la call-room pourront procéder à un transfert rapide aux chefs d’enquête installés dans une pièce isolée, à l’abris des caméras. Ce dispositif permettra de ne pas perdre d’appels et risquer que des potentiels témoins se rétractent. Les témoins qui appelleront auront la garantie de rester anonyme et les éléments qu’ils fourniront resteront confidentiels.

Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation fera partie des envoyés spéciaux sur le “terrain” pour rencontrer des témoins et nous permettre de mieux visualiser les lieux clefs des affaires.

Les premières affaires traitées :

Lucas Tronche : disparition inquiétante d’enfant (18/03/2015)

15 ans au moment des faits. S’est volatilisé sans laisser la moindre trace. Dernier lieu : son domicile à Bagnols-sur-Ceze (Gard). Son frère Valentin est le dernier à l’avoir vu. Il a accepté de témoigner pour la première fois. N’a jamais rejoint Valentin au cours de natation.

Suzanne Bourlier : disparition inquiétante d’adulte (12/07/2015)

72 ans au moment des faits. Jeune retraitée, très active, mordue de sport et véritable mamie gâteaux. A disparu alors qu’elle était sortie se promener après avoir préparé des confitures maison. Dernier lieu : son domicile à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher). N’a emporté aucun papier d’identité, ni téléphone. Signe distinctif : une chevalière, celle-ci a été signalée et un homme aurait tenté de la revendre. Il existe un portrait-robot de cet individu qui n’a encore jamais été diffusé

Gaëlle fosset : meurtre non-élucidé (26/04/2007)

21 ans au moment des faits. Tuée de 66 coups de couteaux dans sa maison à Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Elle connaissait son agresseur, pas d’effraction. En couple avec Steven, absent le soir du crime. ADN inconnu relevé sur la scène de crime Son chien, très protecteur, a été enfermé dans le cagibi.