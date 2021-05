“Un jeune, une solution” : Cyril Hanouna reçoit Elisabeth Borne vendredi 21 mai sur C8

Vendredi 21 mai à 19:10, Cyril Hanouna proposera une émission événement : “Un jeune, une solution” en présence d'Elisabeth Borne, ministre du Travail.

Crise sanitaire, crise économique, la France traverse une période historique, sans précédent. Victime collatérale de cette crise, la jeunesse française a été touchée de plein fouet. Études perturbées, petits boulots suspendu, opportunités d'emploi plus limitées, les mois écoulés ont été difficiles pour les jeunes de notre pays.

Que faire pour eux ? Quelles solutions à court et à long terme pour sauver ceu1 qui feront la France de demain ?

Dans une émission évènement exceptionnelle, Cyril Hanouna donne la parole à cette jeunesse qui cherche et qui se bat. Formation, solitude, chômage, Ils seront nombreux à venir raconter leur histoire. Et la production de l'émission fera bien plus que les écouter car pour chaque jeune, elle tachera de trouver une solution.

Elisabeth Borne, ministre du Travail, se fera le relai du gouvernement pour entendre, écouter et répondre à cette jeunesse française. Elle sera accompagnée de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l'emploi et à rengagement des entreprises.

Gouvernement, production, mais aussi entreprises et mentors tous tâcheront d'apporter des solutions.