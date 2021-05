“Vive le camping” en Dordogne, les joies du camping écolo, jeudi 20 mai sur 6ter

Jeudi 20 mai à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine en Dordogne pour y découvrir les joies du camping écolo.

Élodie Gossuin vous emmène au cœur d'un havre de paix en pleine nature, idéal pour rompre avec le stress, le bruit et les embouteillages. À Gaugeac, en Dordogne, ce camping 4 étoiles est un établissement familial qui compte 54 mobil-homes, 16 lodges et 90 emplacements pour tentes. Il accueille près de 3 000 vacanciers chaque année mais dans la région, c'est le camping le moins peuplé au kilomètre carré. Contrairement aux établissements géants, ici, on ne se marche pas sur les pieds !

Bien sûr, dans ce paradis écologique, les bungalows sont en bois et munis d'économiseurs d'eau. La piscine est naturelle, alimentée par l'eau de la rivière. Le restaurant sert des légumes bio du potager et, en plus des activités sportives classiques, on peut suivre des cours d'arts martiaux et de méditation. Ici, tout est respectueux de la nature !

Ce temple du bien-être, c'est Pierre Proton, un ancien informaticien parisien qui le gère en famille, avec sa femme à l'accueil et son fils au restaurant.

“Vive le camping” a suivi des habitués qui ne changeraient de camping pour rien au monde : ça fait 7 ans que Laurence et Olivier passent leurs vacances ici avec leur fille de 14 ans.

En revanche, pour Karl et ses trois garçons, ce séjour au camping est une première : le papa solo veut leur faire découvrir un environnement différent.

“Vive le camping” a également partagé le quotidien super écolo de Sonja, Jorg et leur fils Till, 17 ans, une famille d'Allemands végétaliens, qui vont faire goûter à leurs voisins les délices du barbecue vegan !