“Echappées Belles” : « Les Cévennes, un retour aux sources », samedi 22 mai sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 22 mai à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Ismaël Khelifa nous emmène dans les Cévennes.

Les Cévennes s’étendent sur quatre massif, le Mont Lozère, le Causse-Méjean, les Vallées Cévenoles et le Mont Aigoual et ses atouts attirent de plus en plus les partisans d’une vie alternative plus simple, loin des grandes villes, plus proche de la nature, prêts à vivre de la terre dans des hameaux reculés. Les Cévennes sont ainsi devenues le territoire de tous les possibles, symbole de solidarité et de respect de l’environnent.

Les Cévennes sont aussi un lieu formidable pour les amateurs de sport en plein air : randonnée, VTT, escalade, kayak… Une fois le soleil couché les aventuriers peuvent passer leurs nuits dans des lieux reculés et admirer le ciel étoilé.

C’est également une région où la spiritualité est très présente. Les endroits ne manquent pas pour faire une retraite religieuse et un retour aux sources.

Ismaël Khelifa va à la rencontre de ces Cévenols et Cévenoles résilients (es) et très engagés (es) pour la sauvegarde de leurs valeurs et de leur territoire.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

L’histoire du chemin de Stevenson

Made in Cévennes

Changer de vie

Ici, c’est les Cévennes

La faune sauvage Cévenole

Vivre isolé.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end romantique à Vienne ».

Ville impériale, historique et culturelle par essence, l'empreinte du passé est partout présent à Vienne : dans les palais, les monuments baroques, les tavernes et cafés... Conformiste ? Certainement pas. Vivante et pleine d'esprit, elle sait intégrer ses traditions dans un bouillonnement créatif mais aussi son architecture, ses projets écologiques et son savoir-faire culinaire.

Entre ses monuments, ses parcs, sa gastronomie, ses vignobles inattendus, sa passion des opérettes ou encore cette vie quasi-balnéaire au bord du Danube, Sophie se fait entraîner dans les coulisses de cette capitale à mille facettes, prête à découvrir cet art de vivre à la viennoise.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :