Avec plus de deux millions de visiteurs par an, la Minnesota State Fair est la plus grande foire des États-Unis. Installée sur un terrain de 150 hectares, entre Minneapolis et Saint Paul, les deux villes principales de l'État du Minnesota, cette foire offre ce qu'il y a de mieux et de plus spectaculaire en matière de manèges, de shows et d'attractions, cela dans la pure tradition du nord-ouest américain. Elle fête cette année ces 160 ans.

Du matin au soir, pendant dix jours, la Minnesota State Fair accueille notamment le « Lumberjack », un étonnant concours de bûcherons, le « Tractor pulls », une compétition de tracteurs relookés, et surtout le « Demolition derby », une course de stock-car dévastatrice très populaire aux États-Unis. But : rester le dernier véhicule à rouler… par n'importe quel moyen. On y trouve aussi les montagnes russes les plus vertigineuses de la planète. Et on peut même assister à des concerts de rock unique, où des musiciens de petite taille revêtent les costumes des plus grands groupes et jouent à la perfection leur répertoire. Autorisés ici, ces shows font un triomphe au Minnesota State Fair. Exemple avec les mini Kiss, grimés comme leurs illustres aînés, que nous avons suivis en coulisses et sur scène.

En plus des attractions, les touristes, venus de partout, viennent goûter à toutes sortes de nourritures vendues en portions XXL, comme les brochettes géantes de homard ou les « Big Fat Bacon » : 200 grammes de lard glacé à l'érable, des blocs de glace à la crème ou des hots dogs de 50 cm...

À l'origine de son succès, une famille, les O'Hary, qui règne sans partage sur la foire. Leur fortune est estimée à soixante-dix millions de dollars. Pour attirer les foules, la famille O'Hary a eu une idée ingénieuse : créer des attractions jamais vues et les associer à des espaces dédiés aux grandes marques, où le shopping est roi. Résultat, on divertit les touristes le plus longtemps possible pour qu'ils dépensent un maximum.

Dans cette Amérique de Trump où tout est démesure, des délinquants, voleurs ou bagarreurs sont aussi de la fête. David, un ancien Marine en charge de la sécurité, supervise douze équipes. Dès 16 heures, pour limiter les dérapages, le « parental escort Policy » entre en action, renforcé d'une cinquantaine de policiers recrutés dans l'État pour former la Minnesota State Fair Police force (MSFPF). Ce que les policiers craignent avant tout, ce sont les groupes radicaux, déterminés à semer le trouble dès la nuit tombée.

