“Nous, les Européens” « Réensauvagement : le pense-bête », dimanche 23 mai sur France 3

Dimanche 23 mai à 10:45, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les européens” qui prendra cette semaine la direction de la Croatie, pays où la coexistence entre l’homme et les animaux sauvages est assez harmonieuse, à un moment de l’histoire où la vie sauvage est en danger sur la planète, selon le groupe d’expert de l’ONU sur la biodiversité.

Aujourd’hui, près d’un million d’espèces sont menacées. Pour préserver la biodiversité, des associations de défense de l’environnement proposent de réensauvager la nature. Un mouvement qui vise à restaurer des écosystèmes menacés via la réintroduction de grands mammifères disparus ou en voie d’extinction. Le challenge peut s’avérer compliqué sur un continent européen fortement urbanisé.

Le grand reportage

En Croatie, vivre au milieu des lynx, des ours ou des loups n’a rien d’exceptionnel. Les montagnes des Balkans abritent l’une des faunes les plus diverses d’Europe et de nombreux grands carnivores. Le pays compte huit parcs nationaux et a comme projet d’en doubler la superficie…

Un reportage d’Alexandre Dereims et Pierre Jost.

Les invités

Philippe Carruette, ornithologue, cofondateur et responsable pédagogique du Parc du Marquenterre, dans la baie de Somme, exemple d’un réensauvagement réussi, faisant de cet espace une référence européenne.

Arnaud Gauffier, directeur des programmes du WWF France, évoque les projets de réensauvagement actuellement en cours en Europe. Il souhaite que la loi Climat et résilience réserve 10% des espaces terrestres et maritimes à la sauvegarde des espèces menacées.

Hervé Cardinal, directeur des services techniques du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) parle de la remise au jour de cette rivière d’une trentaine de kilomètres qui coule au sud de Paris avant de venir se jeter dans la Seine vers le Pont d’Austerlitz.