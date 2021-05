“C Politique” dimanche 23 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 23 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Dominique MEDA, sociologue, philosophe, professeure de sociologie à Paris-Dauphine, directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO), co-auteure de « Une autre voie est possible » aux éditions Flammarion avec Éric Heyer et Pascal Lokiec, auteure de la préface de « L’explosion des inégalités » aux éditions de L’Aube. Une semaine fondamentale dans la gestion de la crise sanitaire. marquée par la réouverture du pays : terrasses, musées, cinémas… La sortie du tunnel se rapproche. Mais après la crise sanitaire, doit-on craindre une crise sociale ? La semaine politique d'Arnaud Muller En Coulisses > Marseille : Les nouveaux pauvres du Covid. Invitée : Karima DJELAT, fondatrice de l’association Rebondir 13. Le document C Politique : États-Unis : le fléau des tueries de masse. Invité : Didier COMBEAU, politologue, spécialiste des États-Unis. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Sport de haut niveau, la sélection par l'effort. Guy ROUX, ancien entraineur de l’AJ Auxerre, auteur de ses Confidences aux éditions « Talent Sport ». Cécilia BERDER, escrimeuse, médaillée d’or au championnat du monde d’escrime, sélectionnée pour les jeux olympiques de Tokyo. Laetitia BERNARD, cavalière, journaliste, auteure de « Ma vie est un sport d’équipe » aux éditions Stock en partenariat avec Radio France. Sur le terrain avec Laure Pollez > Clubs de sports : renouer un lien social abîmé par la crise. Invité : Jean-Philippe ACENSI, président de l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS), président de l’association nationale de la performance sociale du sport (anpss).