“Envoyé Spécial” jeudi 27 mai sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 27 mai à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

« Ma vie au soleil »

Et si la crise sanitaire était l’occasion pour certains de sauter le pas et de changer de vie ? C’est en tout cas ce qui a décidé Cathy et Laurent à vendre leur maison en Normandie et à tout quitter pour s’installer à Fuerteventura aux Canaries.

Cathy était animatrice dans des centres commerciaux, Laurent était agent de sécurité mais à cause de l’épidémie, tous les deux ont perdu leur emploi alors ce couple de quinquagénaires n’avait plus de raison d’hésiter. Un nouveau départ loin du tumulte de leur vie d’avant, plus proche de la nature et au soleil. Mais un tel bouleversement n’est pas si simple, leurs économies auront fondu en septembre, ils doivent absolument trouver du travail avant. Comme eux de nombreux Français ont profité de la crise pour venir s’installer sur ces îles espagnoles, Envoyé spécial les a suivis dans cette aventure.

Un reportage d’Olivier Sibille, Elodie Delevoye et Nils Montel.

L'enquête « Des trafiquants aux portes de l’école »

Dans les écoles du Chemin-Bas-d’Avignon à Nîmes, la journée de classe est rythmée par de drôles de cris qui retentissent régulièrement depuis la rue : ceux des guetteurs, de jeunes adolescents chargés de prévenir de l’arrivée d’une patrouille de police. Car ce groupe scolaire est littéralement cerné par le trafic de stupéfiants qui s’opère aux quatre coins des bâtiments.

Le directeur, les professeurs, les élèves et leurs parents ne supportent plus l’insécurité qui règne et qui les met en danger. Intimidations, intrusions des trafiquants dans la cour de récréation, règlements de compte armés dans la rue, ils ne comptent plus les incidents qui bouleversent leurs journées.

Malgré les interventions de la police et de la mairie, le trafic semble impossible à arrêter. Les équipes d’Envoyé Spécial ont posé leur caméra au cœur de l’école avec les professeurs et leurs élèves pour comprendre leur quotidien.

Un reportage de Clément Le Goff, Elouën Martin et Harold Horroks.

L'enquête "Mon cher vélo électrique"

Files d'attente dans les magasins, commandes en souffrance sur Internet : c'est l'incroyable ruée sur le vélo à assistance électrique ! 390 000 exemplaires vendus en France en 2019 (+12 %) et peut-être un million par an à partir de 2025. Et les prix grimpent : 1 750 € en moyenne, et jusqu'à 5 000 pour les plus sophistiqués.

Alors, tout le monde s'y met : fabricants traditionnels, enseignes d'électroménager et marques jusqu'alors inconnues proposent leur modèle. Les professionnels se frottent les mains : les marges sont bien plus élevées que pour les vélos classiques. Les élus poussent aussi à la roue ! Grandes ou petites villes, des pistes cyclables sont tracées en urgence et des subventions versées aux acheteurs, parfois jusqu'à la moitié du prix du vélo.

Bref, le vélo électrique aurait toutes les vertus : économique, écologique, bon pour la santé, le parfait concurrent de la voiture. Mais est-ce si sûr ? Pour en avoir le coeur net, notre journaliste s'est elle aussi acheté un vélo électrique et s'est posé beaucoup de questions : sont-ils tous réparables ? Que deviennent les batteries au lithium en bout de course ? A qui profitent vraiment les subventions publiques ?

Une enquête d'Elvire Berahya-Lazarus, Charles Maumy et Xavier Gaillard pour CAT&Cie.