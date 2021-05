“Vive le camping” en Gironde, le Far West au camping, jeudi 27 mai sur 6ter

Jeudi 27 mai à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine en Gironde pour y découvrir un camping dédié au Far West.

Pas besoin de parcourir 8 000 kilomètres pour se retrouver en plein Far West ! Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène à Hourtin, au nord de Bordeaux. Unique en son genre, le Western Village propose une expérience 100% made in USA : on se croirait dans le Wyoming ! Un vrai dépaysement pour les familles.

Marie-Pierre, Jean-Christophe et leurs quatre garçons sont venus comme chaque année de Belgique pour camper sous la tente.

Candice, son mari et ses deux enfants ont choisi l'aventure dans un tipi, équipé avec wifi et king size bed !

Cultiver la différence, c'est l'obsession de Nathalie et Arnaud, les propriétaires. Ici, en plus des trois piscines, du spa et des animations traditionnelles, on apprend à tirer à l'arc, à lancer le lasso, le tomahawk et le couteau, mais aussi à chercher de l'or dans une rivière aménagée ! Et c'est dans un vrai coral texan que les amateurs d'équitation peuvent monter à cru, façon western, ou s'initier à la ferronnerie. Il y a aussi un saloon et un bureau du shérif. Quant au supermarché, il s'appelle General Store ! Et pour la soirée country, c'est santiags obligatoires !