“Jeudi Reportage” : « Nos routes sont-elles dangereuses ? », ce 27 mai sur C8

Jeudi 27 mai à 21:15, Carole Rousseau vous donne rendez-vous sur C8 pour un nouveau numéro de “Jeudi Reportage” qui fera un état des lieux du réseau routier français.

Un accident sur quatre serait causé par des infrastructures mal entretenues : nids de poule, chaussées trop étroites, absence de terre-plein central, accotements dangereux…

En 2012, la qualité de notre réseau était classée au premier rang mondial par le forum économique. Dix ans plus tard, la France a dégringolé à la 18ème place. Et les routes les plus dangereuses sont celles que nous prenons tous les jours : nationale, départementale, communale…

Pourquoi certaines de nos routes sont-elles en si mauvais état ? Y a-t-il des solutions pour les pouvoirs publics et à quel prix ?