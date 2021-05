“C à vous” mardi 25 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 25 mai à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Dans C à vous ce soir, la campagne anti-Pfizer sur les réseaux sociaux, et la Biélorussie sous le coup des critiques et des sanctions.

Les invités :

Thomas Huchon, journaliste.

Dr Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre (UFML).

Léo Grasset, lanceur d'alerte.

Anne Nivat, journaliste, grand reporter.

Marie Mendras, politologue.

C à vous, la suite

Avant son retour sur les planches, Patrick Timsit nous présente son spectacle « Le livre de ma mère » diffusé vendredi sur France 5.

Le duo Lilly Wood and The Prick sera sur la scène de C à Vous ce soir avec le titre « You want my money ».