“Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : affaire Caroline Dickinson, samedi 29 mai sur France 2

Samedi 29 mai à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” qui sera consacré cette semaine à l'affaire Caroline Dickinson.

Caroline Dickinson rêvait de venir en France avec ses copines de classe. Après avoir économisé pour payer son séjour et convaincu ses parents, l’adolescente anglaise débarque en Ille-et-Vilaine avec une quarantaine de collégiens des Cornouailles au mois de juillet 1996.

Pour ce séjour linguistique, ils sont installés dans une auberge de jeunesse de Pleine-Fougères. Le 18 juillet au matin, Caroline Dickinson va être retrouvée inanimée. Elle a été étouffée et probablement violée.

Avec ce meurtre en huis clos dans une chambre, l’enquête aurait dû être simple et rapide, mais elle va s’enliser au fil des années et multiplier les fausses pistes. Les investigations vont être relancées par un grand magistrat, Renaud Van Ruymbeke et vont finalement se dénouer à la faveur d’un incroyable concours de circonstances…